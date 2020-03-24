Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 марта 2020 17:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6495
Версия для печати

Правоохранители РФ угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством

Правоохранители РФ угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством

Александр Шумков

КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители Российской Федерации угрожают незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкову убийством. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"В течение длительного времени к Александру Шумкову применяется физическре и моральное давление со стороны работников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, администрация исправительной колонии не позволяет украинскому гражданину отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром, гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Александра Шумкова - прекратить физическое и психологическое давление на гражданина Украины и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и телефонные звонки. Также в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, прошу принять необходимые меры, чтобы не допустить заболевания нашего соотечественника", - отметила омбудсмен.

Она также призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общение, гарантированные международными конвенциями обязанность выполнения которых взяла на себя страна агрессор РФ.

Как сообщал УНН, Александра Шумкова осудили в России к четырем годам тюрьмы за "участие в экстремистской организации", а именно в "Правом секторе".

Источник: УНН
Теги: Россия, убийство, Украина, омбудсмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.