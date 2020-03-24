Правоохранители РФ угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством

КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители Российской Федерации угрожают незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкову убийством. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"В течение длительного времени к Александру Шумкову применяется физическре и моральное давление со стороны работников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, администрация исправительной колонии не позволяет украинскому гражданину отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром, гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Александра Шумкова - прекратить физическое и психологическое давление на гражданина Украины и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и телефонные звонки. Также в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, прошу принять необходимые меры, чтобы не допустить заболевания нашего соотечественника", - отметила омбудсмен.

Она также призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общение, гарантированные международными конвенциями обязанность выполнения которых взяла на себя страна агрессор РФ.

Как сообщал УНН, Александра Шумкова осудили в России к четырем годам тюрьмы за "участие в экстремистской организации", а именно в "Правом секторе".