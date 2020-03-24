Новости: Политика
Вторник, 24 марта 2020, 16:47 • Анна Мурашко • 12060
Украина и Великобритания обсудили ситуацию относительно коронавируса
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и экономическую политику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и экономическую политику. Заверил британских партнеров, Правительство продолжит реформы. Благодарен Великобритании за политическую, финансовую и экспертную поддержку", - написал Шмыгаль.
Напомним, сегодня состоялся телемост украинских специалистов с ведущими китайскими врачами, которые в дальнейшем будут делиться опытом с нашим государством.
Источник: УНН