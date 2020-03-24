Комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект о СБУ

КИЕВ. 24 марта. УНН. Комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 3080 о Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Было рассмотрено проект Закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ № 3196", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения комитета приняли решение рекомендовать ВР по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение.

"Рассмотрев проект закона о Службе безопасности Украины № 3080 члены комитета приняли решение рекомендовать ВР включить законопроект в повестку дня третьей сессии ВР девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить его", - говорится в сообщении.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявил, что в ближайшие дни в Верховную Раду Украины внесут с аконопроект о реформе Службы безопасности Украины.