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В Раде согласовали основные показатели государственного оборнного заказ до 2022 года

В Раде согласовали основные показатели государственного оборнного заказ до 2022 года

КИЕВ. 24 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"24 марта 2020 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки... Народные депутаты Украины - члены Комитета согласовали основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации СНБО, в 2020 году на выполнение государственного оборонного заказа Украины предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, оборона, комитет
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