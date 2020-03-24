В Раде согласовали основные показатели государственного оборнного заказ до 2022 года

КИЕВ. 24 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"24 марта 2020 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки... Народные депутаты Украины - члены Комитета согласовали основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации СНБО, в 2020 году на выполнение государственного оборонного заказа Украины предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн.