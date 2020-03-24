Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева

КИЕВ. 24 марта. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила с должности главного прокурора Киева Сергея Юлдашева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.

"Есть соответствующий приказ. В настоящее время обязанности главы столичной прокуратуры исполняет первый заместитель Евгений Стояновский", - рассказала Максимец.

Также в комментариях журналистам Сергей Юлдашев сообщил, что намерен обжаловать это решение.

Напомним, Сергей Юлдашев был приказом Генерального прокурора восстановлен в должности прокурора города Киева в соответствии решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Юлдашев был уволен согласно закону о люстрации.