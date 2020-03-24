Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова из-за карантина

КИЕВ. 24 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова на 1 апреля из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.

Так, заседание было запланировано на 25 марта.

"Перенос связан с карантином и особым режимом работы суда. В настоящее время судебный процесс находится на стадии исследования доказательств, и перенос не является критическим, но 1 апреля планируем продолжать меры подозреваемым...", - сказала Максимец.

Напомним, 10 ноября в Житомирской области произошел конфликт между охотниками. В результате конфликта погиб глава ОО "Радомышльские охотники" Святослав Пархоменко.

Как сообщал УНН, Святослав Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета произошла стрельба. Двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Выяснилось, что покойным был свидетель по делу об убийстве Вороненкова. Однако в прокуратуре Киева сообщили, что застреленный в Харькове не был ключевым свидетелем и не давал прямых свидетельств об убийстве. В то же время связь между событиями в Харькове и делом Вороненкова планировали проверить. В то же время в СМИ появилась информация, что погибший в Харькове был братом гражданской жены Александра Лося.

Добавим, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал. В рамках расследования уголовного производства были допрошены 350 свидетелей, обработано 3 терабайта видеозаписей с камер видеонаблюдений, проведено более 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено около 30 различных судебных экспертиз. В рамках уголовного производства объявлено о подозрении шести лицам