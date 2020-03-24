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Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС: детали

Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС: детали

Андрей Ермак

КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках регулярного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС. В центре внимания был вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве, передает УНН.

"Собеседники высоко оценили усилия Президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что глава государства почти ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, во время которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса, сообщили в Офисе.

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В сообщении отмечается, участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Глава Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Андрей Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске, добавили в Офисе.

"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Офис президента Украины
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