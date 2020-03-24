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Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО

Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес Генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №107/2020 появился на сайте главы государства, передает УНН.

"Согласно части четвертой статьи 107 КУ постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - Генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также Зеленский подписал указ №106/2020, которым постановил ввести в действие решение СНБО от 24 марта 2020 года "Об отчете о результатах проведения оборонного обзора Министерством обороны Украины".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Источник: УНН
Теги: СНБО, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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