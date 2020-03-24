Шаговая доступность отделений обеспечит безопасность получения лекарств - Загородний

КИЕВ. 24 марта. УНН. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний приветствовал решение Кабинета министров разрешить всем почтовым операторам Украины доставлять украинцам купленные в интернете лекарства, передает УНН.

“Правительство приняло грамотное решение, разрешив всем операторам почтовой связи доставлять медицинские препараты. Государство не допустило создания монополии, что в условиях пандемии — большой плюс. К примеру, та же „Новая почта“ имеет гораздо больше отделений нежели „Укрпочта“. В условиях жесткого карантина, когда люди стараются не выходить из дома без крайней необходимости, очень важно, что отделения находятся практически в шаговой доступности. В условиях конкурентной доставки лекарств повысится оперативность и качество почтовых услуг, а упрощение лицензионных условий для производителей содействует насыщению рынка дефицитными товарами, снижению стоимости препаратов. Теперь, на мой взгляд, правительству стоит обратить внимание на то, чтобы не было монополизации либо сговора производителей”, — полагает эксперт.

24 марта 2020 года, в ходе заседания, Кабинет министров Украины принял проект постановления о внесении изменений в лицензионные условия на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту медицинских препаратов. Документ разрешает интернет торговлю лекарствами и почтовую доставку препаратов конечному потребителю. Изначально правительство планировало наделить монопольным правом доставки лекарств единственного оператора в лице “Укрпочты”. Однако, учитывая критику экспертов, внесла в список почтовых поставщиков лекарств 61 компанию — “Новую Почту”, “Деливери”, “Делфакс”, “Европочту” и другие.

В компании “Новая Почта” приветствовали постановление Кабмина, назвав документ своевременным и актуальным, благодаря которому удастся сохранить здоровье и жизни миллионов украинцев. Разрешение на покупку лекарств в интернете и почтовую доставку препаратов станет действенным инструментом предотвращения распространения инфекции. Люди больше не будут штурмовать аптеки, где и рискуют подхватить вирус, а вместо вынужденных путешествий улицами городов в поисках лекарств смогут в комфортных и безопасных домашних условиях заказать лекарства и получит посылку в ближайшем отделении.

“Наша компания всегда ставила приоритетом своей деятельности принцип социальной ответственности. Хочу официально заявить, что на данный час „Новая Почта“ протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны. Мы разделяем степень ответственности за жизни и здоровье миллионов украинцев и гарантируем качественное выполнение взятых на себя обязательств”, — заявил в официальном пресс-релизе соучредитель “Новой Почты” Вячеслав Климов.