Совбез ООН должен заставить оккупационные войска в Украине прекратить огонь для борьбы с коронавирусом - Кулеба

КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, и побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в том числе в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о влиянии ситуации с COVID-19 на поддержание международного мира и безопасности, передает УНН.

"Убежден, что Совет Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, побуждать стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в т. ч. в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности, и принять первоочередные меры по борьбе с распространением COVID-19, прежде всего в условиях конфликтов, особое внимание уделив ситуации в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, в том числе Украины", - говорится в заявлении.

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Кулеба также отмечает, что Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв Генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, обеспечения беспрепятственного доступа к международной связи к населению, которое страдает находясь под угрозой распространения коронавриуса в условиях конфликтов.

"Ожидаю, что Совет Безопасности призовет к продолжению усилий по борьбе с COVID-19, обеспечивая максимально возможный баланс между введением срочных исключительных мер для предотвращения угрозы для наций с соблюдением основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении министра.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня совершил свой первый "виртуальный визит" в Германию и провел переговоры в режиме онлайн со своим немецким коллегой Хайко Маасом, с которым обсудил, в частности, вопросы противодействия коронавирусу.

Как ранее сообщал УНН, Германия обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции.