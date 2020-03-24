Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0025 "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и обороны Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает УНН.

Так, последний этап прохождения документа - возвращено с подписью от Президента 24 марта.

Целью принятия закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соответствующего договора, который был подписан 19 ноября 2019 года.

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Отметим, что реализация закона потребует финансирования из государственного бюджета Украины.

Напомним, в начале марта Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины, поданного Кабмином. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины.