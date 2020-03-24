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В экс-главы СБУ Хорошковского подтвердили коронавирус - нардеп

В экс-главы СБУ Хорошковского подтвердили коронавирус - нардеп

Валерий Хорошковский

КИЕВ. 24 марта. УНН. У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили коронавирус. Об инфицировании Хорошковского сообщил нардеп, руководитель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом (коронавирус - ред.) в больнице", - написал Рабинович.

Впоследствии эту информацию подтвердили еще один нардеп из ОПЗЖ.

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Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президенте Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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