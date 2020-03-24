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Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для обеспечения карантина властям достаточно ограничительных мер, вводимых при объявлены режима чрезвычайной ситуации в Киеве и регионах. Такие слова Авакова приводит пресс-служба МВД, передает УНН.

“Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой”, — заявил министр.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет такая необходимость.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Украина, чрезвычайное положение, Коронавирус
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