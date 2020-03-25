Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Украины во вторник, 24 марта, зарегистрировало в Верховной Раде обновленный проект закона о совершенствовании некоторых механизмов по регулированию банковской деятельности. Об этом говорится на сайте парламента Украины, передает УНН.

Принятие этого законопроекта является одним из условий заключения договора о новой программе между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Сам проект закона предусматривает, что участники, владельцы и бывшие владельцы банков, интересы которых были нарушены в результате вывода финучреждений с рынка действиями государственных органов (НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам, Минфин, Кабмин) могут получить возмещение своих убытков в денежной форме. При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

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Решение о признании вывода банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре его закрытия или его ликвидации.

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Напомним, ранее в Нацбанке назвали условия МВФ о получении Украиной финансирования.