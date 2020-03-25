Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 25 марта 2020 02:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6375
Версия для печати

Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Украины во вторник, 24 марта, зарегистрировало в Верховной Раде обновленный проект закона о совершенствовании некоторых механизмов по регулированию банковской деятельности. Об этом говорится на сайте парламента Украины, передает УНН.

Принятие этого законопроекта является одним из условий заключения договора о новой программе между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Сам проект закона предусматривает, что участники, владельцы и бывшие владельцы банков, интересы которых были нарушены в результате вывода финучреждений с рынка действиями государственных органов (НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам, Минфин, Кабмин) могут получить возмещение своих убытков в денежной форме. При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ ожидают финпомощь от МВФ для борьбы с COVID-19

Решение о признании вывода банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре его закрытия или его ликвидации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не только транши: Зеленский объяснил, почему Украине важно сотрудничество с МВФ

Напомним, ранее в Нацбанке назвали условия МВФ о получении Украиной финансирования.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, банк, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.