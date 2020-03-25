Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 25 марта 2020 04:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6570
Версия для печати

Из Турции в Украину эвакуировали 430 украинцев

Из Турции в Украину эвакуировали 430 украинцев

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украину из Турции эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбул находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и быстрому возвращению в Украину”, — написал генконсул.

Как сообщал УНН, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, эвакуация, Турция, Коронавирус, Стамбул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.