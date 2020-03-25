Помпео: Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе

КИЕВ. 25 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему скрывает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения. Об этом Помпео сказал в интервью радиопрограмме Washington Watch, передает УНН.

“Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев”, — добавил Помпео.

Он добавил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это “действительно поставило под угрозу тысячи жизней”.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.