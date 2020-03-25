Емец вошел в состав госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец вошел в новый состав государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу МОЗ.

"Илья Емец вошел в новый состав государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 25 марта.

Так, одной из главных задач государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защитой населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мерами противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.

Главой государственной комиссии будет Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также в состав комиссии вошли: министр развития общин и территорий (первый заместитель главы государственной комиссии), министр внутренних дел (заместитель главы государственной комиссии), глава ГСЧС (заместитель главы государственной комиссии), министр Кабинета министров, министр обороны, министр иностранных дел, министр юстиции, министр финансов, министр инфраструктуры, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр образования и науки, министр социальной политики, а также руководители правоохранительных органов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).