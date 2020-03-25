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Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с годовщиной создания СБУ

Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с годовщиной создания СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с 28-й годовщиной создания СБУ. Поздравление Президента обнародовано на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"Поздравляю вас с 28-й годовщиной создания Службы безопасности Украины. За эти годы Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам. Терроризм, внешняя агрессия и подрывная работа, гибридная война, кибератаки - в таких условиях сегодня ведется борьба за украинскую независимость", - подчеркнул Президент.

По его словам, Служба безопасности ежедневно доказывает свою действенность и результативность.

"И я уверен, что трансформации, которые ждут Службу в ближайшее время, только усилят ее и способствовать главному - эффективной защите государственной безопасности. Ваша борьба не проходит без потерь. Мы склоняем головы перед погибшими и их семьями, но помним, что обязаны продолжать наше общее дело и побеждать. Желаю вам стойкости в борьбе за Украину, за нашу свободу и независимость, за будущее наших детей", - добавил Зеленский.

Напоминаем, ранее Зеленский выразил поздравления с 90-летним юбилеем украинской поэтессе Лине Костенко.

Источник: УНН
Теги: СБУ, годовщина, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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