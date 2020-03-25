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Правительство увеличило субсидии для оплаты ЖКУ, обещает снижение цены на газ в платежках

Правительство увеличило субсидии для оплаты ЖКУ, обещает снижение цены на газ в платежках

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал увеличение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также уже обеспечил с Нафтогазом условия для снижения цены на газ на 14%. Об этом в начале заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Правительство понимает ответственность и делает все, чтобы карантин и развертывания экономического кризиса меньше ударили по кошелькам граждан и экономике Украины. Именно поэтому Кабинет министров стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги. Вместе с НАК „Нафтогаз“ мы обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение об уменьшении оптовой цены на 14%”, — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, он ожидает оперативные решения на местах, чтобы снижение люди почувствовали в платежках уже в следующем месяце.

“Сегодня Кабинет министров также рассмотрит увеличение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Будем обсуждать порядок упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина. В среднем увеличение субсидий для украинских семей будет составлять 300 грн”, — сказал он.

Министры поддержали такое решение.

Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

Кроме того, Кабмин поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Для этого лица должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.

Добавим, Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации в Украине.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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