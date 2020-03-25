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Правительство утвердило ряд кадровых решений

Правительство утвердило ряд кадровых решений

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Переходим к кадровым вопросам. Сейчас не будем проводиться по всем техническим, я озвучу ключевые решения - назначение на должность первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства по результатам конкурса Бездоганова Олега Сергеевича, о назначении Воробей Светланы заместителем министра финансов Украины, о назначении Богачовой Елены государственным секретарем министерства юстиции Украины, признании утратившим силу распоряжение КМУ от 10 марта номер 220 о временном возложении исполнения обязанностей министра образования и науки на Полюховича Юрия и временном возложении исполнения обязанностей министра образования и науки на Мандзий Любомира, на данный момент заместитель министра образования и науки", - сказал Шмыгаль.

Он также предложил сделать распределение между вице-премьер-министрами Украины в следующем порядке.

"Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, господин Резников, будет, это фактически распределение управления министерствами, - оборона, временно оккупированных территорий и социальной политики (и Минветеранов - ред.). Господин Пристайко - МИД, спорт и культура. И господин Федоров - Минрегион, Минфин, Минздрав и МОН. За мной остаются МВД, экономика, энергетика и юстиция. Предлагаю утвердить следующее распределение до назначения первого вице-премьер-министра", - добавил Премьер.

Решение поддержали министры.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал увеличение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также уже обеспечил с Нафтогазом условия для снижения цены на газ на 14%.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство
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