Заседание правительства будут проводить дистанционно

КИЕВ. 25 марта. УНН. Заседание правительства планируют проводить дистанционно, соответствующее поручение было дано секретариату Кабинета министров Украины. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства, для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и всем предприятиям предложили - перевести на дистанционную работу, также и заседание правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, для того, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", - сообщил Шмыгаль.

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Он отметил, что это касается секретариата Кабмина, и попросил министра Кабинета министров организовать такую работу.

Напомним, что Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений.