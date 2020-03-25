Кабмин назначил Любомиру Мандзий новой исполняющей обязанности министра образования

КИЕВ. 25 марта. УНН. По решению правительства Любомира Мандзий стала новой временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 25 марта 2020 года, передает пресс-служба Кабмина, информирует УНН.

"Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий", - говорится в сообщении.

Такое решение принято сегодня, 25 марта, на заседании Кабмина.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила и.о. министра образования и науки Украины.

Отмечается, что Любомира Мандзий родом из Львовской области, с сентября прошлого года была заместителем министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство на заседании в среду, 25 марта, утвердило ряд кадровых решений.