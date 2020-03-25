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Кабмин назначил Любомиру Мандзий новой исполняющей обязанности министра образования

Кабмин назначил Любомиру Мандзий новой исполняющей обязанности министра образования

Любомира Мандзий

КИЕВ. 25 марта. УНН. По решению правительства Любомира Мандзий стала новой временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 25 марта 2020 года, передает пресс-служба Кабмина, информирует УНН.

"Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий", - говорится в сообщении.

Такое решение принято сегодня, 25 марта, на заседании Кабмина.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила и.о. министра образования и науки Украины.

Отмечается, что Любомира Мандзий родом из Львовской области, с сентября прошлого года была заместителем министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство на заседании в среду, 25 марта, утвердило ряд кадровых решений.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минобразования, назначения
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