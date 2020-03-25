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Бюджетная комиссия Киевского горсовета из-за карантина проводила заседание на улице

Бюджетная комиссия Киевского горсовета из-за карантина проводила заседание на улице

КИЕВ. 25 марта. УНН. Постоянная комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского городского совета проводила свое заседание на улице из-за карантина. Об этом на свой странице в Facebook отметила член комиссии, депутат Киевского городского совета Алла Шлапак, передает УНН.

На фотографии видно, что на улице стоит большое количество стульев, очевидно, для всех членов комиссии, все они подписаны. Отметим, что все стулья расположены на достаточном расстоянии друг от друга.

"Рабочее место на сегодняшнее заседание", - подписала фото она.

Как ранее сообщалось в УНН, в столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевгорсовет, Коронавирус, заседание, карантин
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