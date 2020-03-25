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Глобальный план ООН против коронавируса предусматривает 33 млн долларов для Украины

Глобальный план ООН против коронавируса предусматривает 33 млн долларов для Украины

КИЕВ. 25 марта. УНН. Глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает УНН.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия будет составлять 33 млн долларов", - сообщил Николенко.

По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:

- учреждения здравоохранения;

- продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

- престарелые и люди с инвалидностью;

- дистанционное школьное образование.

"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - отметил он.

По словам спикера, Генсек ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.

Как сообщалось в УНН, Киев получил 100 тысяч медицинских масок от бизнеса.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, финансовая помощь, помощь, Коронавирус, карантин
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