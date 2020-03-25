Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 25 марта 2020 17:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2355
Версия для печати

Зеленский призвал глав ОГА сохранить "Большую стройку"

Зеленский призвал глав ОГА сохранить "Большую стройку"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 марта. УНН. Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими главами областных центров и главами ОГА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - сказал Зеленский.

Так, "Большая стройка" - это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал проект "Пасха дома".

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.