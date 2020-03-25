Зеленский призвал глав ОГА сохранить "Большую стройку"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими главами областных центров и главами ОГА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - сказал Зеленский.

Так, "Большая стройка" - это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал проект "Пасха дома".