У Президента подготовили второй рейс в Китай за тестами на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

“ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом — военным самолетом — из Китая было доставлено 50 тыс. ПЦР-тестов. Завтра грузиться новый борт, на котором прибудет 100000 тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тыс. таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тыс. ПЦР-тестов. Плануетьсяще несколько таких партий из-за рубежа”, - сообщил Тимошенко.

Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней.

“То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки”, - отметил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

“По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностики”, — сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

“Мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, что обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас состав в Китае загружен на три полета”, - пояснил он.

Кирилл Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280000 респираторов, 30000 защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

Напомним, утром в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.