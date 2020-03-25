Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 25 марта 2020 21:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
20745
Версия для печати

Украинцам рассказали, на какие виды деятельности правительство сняло запрет

Украинцам рассказали, на какие виды деятельности правительство сняло запрет

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство внесло изменения в постановление относительно предотвращения распространения COVID-19, чем позволило проводить некоторые виды деятельности, в частности, оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета Министров Украины принято изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенный на время карантина запрет по осуществлению определенных видов деятельности", - говорится в сообщении.

Так, на период карантина снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговли ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

"Правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд. Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - добавили в министерстве.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Минэкономразвития, деятельность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.