Украинцам рассказали, на какие виды деятельности правительство сняло запрет

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство внесло изменения в постановление относительно предотвращения распространения COVID-19, чем позволило проводить некоторые виды деятельности, в частности, оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета Министров Украины принято изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенный на время карантина запрет по осуществлению определенных видов деятельности", - говорится в сообщении.

Так, на период карантина снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговли ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

"Правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд. Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - добавили в министерстве.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.