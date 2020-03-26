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Российский истребитель Су-27 упал в море близ оккупированного Крыма

Российский истребитель Су-27 упал в море близ оккупированного Крыма

КИЕВ. 26 марта. УНН. В 50 километрах от города Феодосия в оккупированном Крыму в Черное море 25 марта упал российский истребитель Су-27, сообщают российские информагентства. В следующую минуту был зафиксирован сигнал аварийного маяка в этом районе, сообщила пресс-служба военного ведомства России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

К месту предполагаемого падения самолета для поиска и спасения летчика подняты самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Но в этом районе сложные метеоусловия, поэтому поиски затруднены. Также для поисково-спасательной операции направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны Южного округа. Боевой радиус самолета — 1200 километров. Экипаж состоит из одного пилота. Истребители используются для перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников, ведения воздушных боев, а также для воздушного прикрытия флота на удалении 300-400 километров от берега.

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Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, истребители, аннексия Крыма
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