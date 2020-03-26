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Президент провел кадровые перестановки в СБУ

Президент провел кадровые перестановки в СБУ

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы №114-119/2020, обнародованные на сайте Офиса президента Украины.

“Назначить Якушева Александра Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины”, — говорится в указе президента № 114/2020.

Кроме того, президент назначил начальника Управления СБУ в Сумской области Олега Салюка, а также начальника Управления в Черниговской области — Павла Ревуна.

В свою очередь, Зеленский провел кадровые изменения в Харьковской области. Так, президент освободил от должности начальника Николая Найдича, а на его место назначил Романа Дудина.

Напомним, ранее Зеленский перенес весенний призыв в армию.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, Владимир Зеленский
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