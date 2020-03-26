Аваков опроверг информацию о слежке за передвижением людей через мобильные телефоны

КИЕВ. 26 марта. УНН. Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что слова его заместителя Антона Геращенко, относительно контроля карантинного режима со стороны правоохранительных органов при помощи мобильных операторов - не соответствуют действительности. Об этом Аваков сообщил в комментарии журналистам, передает УНН с посиланням на пресс-центр МВД.

"И я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал: "Что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека". Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто телефоном не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал министр.

Он отметил, что нацполиция сейчас использует к нарушителям карантинного режима только такие административные механизмы как штрафы и протоколы.

"Каждый человек, кроме собственного сознания, должен иметь еще и дисциплину", - прокомментировал Аваков случаи нарушения правил карантина.

Ранее заместитель Авакова Антон Геращенко не исключил, что возможно будут привлечены мобильные операторы для осуществления контроля за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей, по примеру того, как это происходит в Южной Корее, Израиле и Польше.