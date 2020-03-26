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Кабмин направит в ВР ряд предложений относительно изменений в госбюджет - нардеп

Кабмин направит в ВР ряд предложений относительно изменений в госбюджет - нардеп

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабмин решил направить в Верховную Раду Украины ряд изменений в государственный бюджет 2020 года, среди которых - уменьшение дохода госбюджета на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет (далее ГБ)", - написал Гончаренко.

По его словам, Раде предлагают:
- уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн,
- увеличить расходы на 96 млрд грн,
- соответственно дефицит ГБ увеличиться на 202 млрд грн, или почти в 4 раза,
- в качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние на 131 млрд грн,
- создать в ГБ стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме,
- полностью уничтожить все программы развития образования, регионального развития, поддержки сельхозпроизводителей,
- уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн,
- отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги,
- урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью,
- обнулить финансирование местных выборов-2020.

"Также Кабмин предлагает сократить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда. Еще раз, речь идет о предложениях Кабмина, которые они направили руководству Верховной Рады", - добавил Гончаренко.

Напомним, культурные институты Украины обратились к Премьер-министру Украины с просьбой перенаправить расходы для развития культуры, ведь из-за эпидемии коронавируса есть угроза потери целого поколения творцов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, бюджет, фракции, Алексей Гончаренко, Коронавирус, заседание, карантин, депутаты
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