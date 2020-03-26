Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 26 марта 2020 12:16
Получить тестовый доступ
Брифинг мэра Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях карантина
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1410
Версия для печати

Украина договорились с Румынией о взаимозащите граждан и свободном транзите грузов

Украина договорились с Румынией о взаимозащите граждан и свободном транзите грузов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску о защите граждан Украины и Румынии и бесперебойном транзите украинских грузов по территории Румынии во время ограничения транспортного сообщения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску о защите граждан Украины в Румынии в настоящее время ограничений транспортного сообщения и бесперебойном транзите украинских грузов по территории Румынии”, — говорится в сообщении.

Указано, что министры общались по телефону в среду, 25 марта.

“Обращаюсь к Вам с просьбой всячески поддерживать граждан Украины, которые находятся в Румынии во время, когда транспортное сообщение фактически прекращено, и подтверждаю, что Вы можете рассчитывать на соответствующее наше отношение к гражданам Румынии в Украину в этот сложный период”, — сказал Дмитрий Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Украины пропустили в Молдову и Румынию 240 иностранцев

Также сообщается, что Богдан Ауреску подтвердил, что Румыния неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также интеграцию нашего государства в ЕС и НАТО. Он также заверил в поддержке Украины в международных организациях и форматах, участницей которых является Румыния.

“Я хотел бы также обратить Ваше внимание на призывы России ослабить санкции под предлогом пандемии коронавируса и сопутствующей экономической нестабильности в мире. Эти призывы неуместны и недопустимы. Очень важно, чтобы никто не мог пользоваться нынешней сложной ситуацией ради достижения политических целей. Санкции были введены в результате агрессии России против Украины, и пандемия коронавируса не имеет к ним никакого отношения”, — добавил Дмитрий Кулеба.

Указано, что Богдан Ауреску заверил украинского коллегу, что согласен по сохранению санкций против РФ, а также пригласил Дмитрия Кулебу осуществить визит в Румынию.

Напомним, 22 марта в Румынии зафиксировали первые смерти от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Румыния
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.