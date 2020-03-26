Кабмин поддержал постановление о передаче медикам конфискованных противоэпидемических товаров

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее безвозмездно передать учреждениям здравоохранения конфискованные товары противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

“Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы“, разработанную Министерством юстиции Украины. Постановлением предусмотрена безвозмездная передача учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения”, — сказал заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он отметил, что это постановление дает возможность обеспечить медиков необходимыми средствами защиты, а значит — снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют.

“Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения”, — сказал Андрей Гайченко.

Напомним, из Украины снова хотели вывезти партию медицинских масок. Экспорт готовили в Израиль.