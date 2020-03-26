Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 26 марта 2020 13:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4740
Версия для печати

Кабмин поддержал постановление о передаче медикам конфискованных противоэпидемических товаров

Кабмин поддержал постановление о передаче медикам конфискованных противоэпидемических товаров

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее безвозмездно передать учреждениям здравоохранения конфискованные товары противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

“Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы“, разработанную Министерством юстиции Украины. Постановлением предусмотрена безвозмездная передача учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения”, — сказал заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он отметил, что это постановление дает возможность обеспечить медиков необходимыми средствами защиты, а значит — снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют.

“Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения”, — сказал Андрей Гайченко.

Напомним, из Украины снова хотели вывезти партию медицинских масок. Экспорт готовили в Израиль.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.