Кто охраняет депутата Суркиса: в СБУ и УГО свою "причастность" отрицают

КИЕВ. 25 марта. УНН. Журналисты программы "Наші гроші" зафиксировали нардепа Григория Суркиса в окружении охраны. Наличие такой от УГО дает право народным избранникам заезжать непосредственно на территорию админздания Верховной Рады Украины. УНН попытался выяснить, кто на самом деле охраняет депутата от ОПЗЖ, который паркуется под стенами парламента.

"Согласно закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется Управлением государственной охраны Украины", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Впрочем, в УГО такую информацию опровергли.

"По состоянию на сегодня УГО не обеспечивает государственную охрану ни одному из народных депутатов", - отметили в управлении.

О том, что Григорий Суркис пользуется услугами телохранителей, стало известно из программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом".

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Журналисты также зафиксировали, что автомобиль депутата заезжает непосредственно на территорию админздания Верховной Рады Украины.

Как пояснили в аппарате ВРУ, такое право имеют далеко не все народные избранники.

В частности, заезжать "под шлагбаум" разрешено транспортным средствам глав комитетов ВРУ, глав депутатских фракций (групп), автомобилям официальных делегаций и гостей парламента, а также владельцам тех авто, относительно которых осуществляется государственная охрана. Право заезда также могут получить лица с инвалидностью. И еще - грузовой и технологический транспорт.

Однако, депутат Суркис, с учетом объяснений от УГО, не принадлежит ни к одной из перечисленных категорий.

Между тем, его авто все равно внесены в список "для въезда", который формируется на основе обращений народных депутатов и разрешений, которое предоставляет руководство Аппарата ВР.

В Раде объяснили, что разрешение парковаться под стенами ВР Суркис попросил себе сам 31 января 2020 года. Оснований, на которых такое разрешение ему было предоставлено, в Аппарате не указали.

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Напомним, журналисты программы "Наші гроші" также зафиксировали, что Суркис в здание ВРУ приезжает на автомобиле Maybach.

По данным ГФС, два бронированных S650 Maybach Guard завозило в Украине ООО ФК "Динамо" Киев в 2018 году. Их стоимость составила 932 и 915 тысяч долларов.

Тогда эти авто вошли в ТОП-10 рейтинга самых дорогих, ввозимых в Украину в течение года.