Зеленский готов отменить приказы о спецпалатах для высокопоставленных чиновников - Кличко
Виталий Кличко
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готов отменить предоставление отдельных палат для высокопоставленных чиновников. Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Я разговаривал вчера с Президентом Владимиром Зеленским и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять", - сказал Кличко, комментируя предоставление отдельных условий для первых лиц, имеющих государственную охрану, если они заболеют COVID-19.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве не предвидится выделение VIP-палат для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19. Однако руководство государства, при необходимости, будет иметь отдельные палаты.
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