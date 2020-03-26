Минздрав получил из Госрезерва почти 10 млн масок

КИЕВ. 26 марта. УНН. Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения Украины 9 млн 980 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

"Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения Украины 9 млн 980 тыс. масок медицинского назначения. Последняя партия была отгружена 23 марта 2020 года (понедельник)", - сказал глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый.

Кроме того сообщается, что также передали 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, 3 рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров и 34 кислородных концентратора. В общем Госрезерв передал Министерству здравоохранения материальных ценностей на сумму почти 69 млн грн.

Указано, что договор о передаче медицинского оборудования был заключен между Министерством здравоохранения и Госрезервом 11 февраля 2020 года, а наряд на отгрузку подписан 12 февраля. Реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через 2 недели - 25 февраля 2020 года.

"Также необходимо отметить, Госрезерв, начиная с мая 2019 года, во исполнение Распоряжения Кабинета Министров №295-р неоднократно обращался в Министерство здравоохранения с просьбой согласовать проект договора о передаче материальных ценностей медицинского назначения, но получал отписки", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 марта бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что Украина имеет в госрезерве 10 млн. медицинских масок.