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Правительство не выдавало указаний об обустройстве VIP-палат для чиновников - Шмыгаль

Правительство не выдавало указаний об обустройстве VIP-палат для чиновников - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет министров Украины не выдавал никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", - написал Шмыгаль.

Также Шмыгаль обратился к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения.

"Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались. Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может!", - заначив Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве не предвидится выделение VIP-палат для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19. Однако, руководство государства при необходимости должно иметь отдельные палаты.

Также, со слов мэра Киева Виталия Кличка, Президент Украины Владимир Зеленский готов отменить предоставление отдельных палат для чиновников.

Источник: УНН
Теги: чиновник, больницы, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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