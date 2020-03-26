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Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание

Юлия Лапутина

КИЕВ. 26 марта. УНН. Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Юлию Лапутину званием генерал-майора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

"Второй раз в истории страны женщина получила генеральское звание! И во второй раз - в Службе безопасности Украины. Вчера Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Указано, что она - настоящий боевой офицер и защищает Украину от российской агрессии.

Напомним, единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе.

Источник: УНН
Теги: СБУ, награды, присвоение, генералы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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