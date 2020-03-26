Украина обсудила с представителем ООН вопросы борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 26 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с координатором системы ООН, гуманитарным координатором в Украине госпожей Оснат Лубрани во время которой они обсудили поддержку Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с координатором системы ООН, гуманитарным координатором в Украине госпожа Оснат Лубрани. Главным вопросом встречи стала поддержка Украины в борьбе с пандемией коронавируса”, — говорится в сообщении.

Указано, что они обсудили актуальные вопросы дальнейшей координации работы государственных органов власти с учреждениями ООН по вопросам помощи в борьбе с коронавирусом.

“Заместитель руководителя Офиса Президента поблагодарил представительницу ООН за уже оказанную помощь Украине для закупки медицинского оборудования в объеме 160 млн долларов. Отдельно отмечено объявлен Генеральным секретарем ООН Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, в рамках которого запланировано дополнительно выделить более 30 млн долларов помощи Украине ”, - сообщили в пресс-служб.

Указано, что помощь планируют направить в регионы, которые нуждаются в ней уже сегодня.

Кроме того, Игорь Жовква призвал представительницу ООН способствовать координации украинских вирусологов и ВОЗ, чтобы объединить усилия по производству вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине.