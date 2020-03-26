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Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму

Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, передает УНН.

"МИД Украины осуждает подписание 20 марта Указа Президента России № 201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки. Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права", - отметили дипломаты.

В МИД подчеркнули, Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение.

"Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций", - добавили в министерстве.

Напомним, Президент государства-оккупанта 20 марта этого года подписал Указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Как сообщал УНН, прокуратура АРК предоставит правовую оценку указа Путина, которым украинцы лишены возможности владеть землей в Крыму.

Источник: УНН
Теги: земля, Россия, Владимир Путин, Крым, Украина
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