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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Telegram-канале.

Так, глава государства проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Украиной с целью противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей.

Зеленский выразил благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев. Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и крупный бизнес продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты.

Президенты договорились о дальнейшей координации усилий и помощи в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Напомним, накануне Зеленский обсудил с президентом Швейцарии инициативу совместного производства аппаратов ИВЛ в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Азербайджан, Владимир Зеленский
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