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На Херсонской области всех беременных будут проверять на COVID-19

На Херсонской области всех беременных будут проверять на COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Херсонской области будут тестировать всех беременных женщин и больных. Об этом сообщил во время брифинга дикректор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает УНН.

"На сегодняшний день введен приказ и независимо от того, есть ли признаки заболевания нет ли у беременных, они все пройдут обследование быстрыми тестами на наличие коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня все больные, которые находятся в учреждениях здравоохранения в области с пневмонией также пройдут обследования. И пройдут это обследование не только быстрыми тестами, а и тест-системами, которые обнаруживают вирус", - отметил Короленко.

Напомним, в Херсонской области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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