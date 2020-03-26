Зеленский: завтра будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки

КИЕВ. 26 марта. УНН. Именно поэтому до конца пятницы 27 марта будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому до конца пятницы 27 марта будет закрыто государственную границу и прекращено все пассажирские перевозки", - сказал Президент.

Он напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину, и большинство сделали это самостоятельно.

"Других, это более 80 тыс. граждан, мы вернули самолетами, автобусами и поездами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать", - заявил Зеленский.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 27 марта авиасообщение будет полностью прекращено, но никто не будет прижимать конституционных прав граждан.