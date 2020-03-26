Зеленский собрал глав фракций и групп перед внеочередным заседанием ВР: о чем говорили

КИЕВ. 26 марта. УНН. Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра". Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - сказал Президент.

Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержки Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, в сегодняшнем видеообращении Зеленский напомнил нардепам о присяге и призвал работать.

Как сообщал УНН, ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19.