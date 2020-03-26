Венедиктова призвала к мобилизации правоохранительной системы из-за коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала прокуроров к мобилизации в борьбе с преступностью и полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Поймать взяточника за руку - недостаточно. Коррупционеры должны нести реальное наказание, соответствующее тяжести своих преступлений. Нам нужно отстаивать адекватные размеры залогов - цена свободы не может быть мизерной по сравнению с суммой неправомерной выгоды. Количество осужденных к заключению за преступления в сфере экономики с признаками коррупции чрезвычайно низкая, а возврат средств государству - недостаточно. Мы должны наконец обнаружить и искоренить причины мягкой судебной репрессии в отношении лиц, обвиняемых в экономических, служебных преступлениях, особенно, где убытки не возмещен. Очевидно прокуроры не всегда последовательно отстаивают свою позицию в части меры наказания", - подчеркнула Венедиктова.

Отмечается, что она призвала прокуроров к полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Вирус, как и преступность - непростой враг, но мы должны быть начеку, чтобы остановить распространение и не дать дельцам злоупотреблять этой сложной ситуацией", - добавила Генеральный прокурор.

Также участники совещания обсудили состояние защиты прав детей. Ирина Венедиктова ориентировала органы прокуратуры на усиление ювенального направления деятельности.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с координатором системы ООН, гуманитарным координатором в Украине госпожа Асенефа Лубрани во время которой они обсудили поддержку Украине в связи с пандемией коронавируса.