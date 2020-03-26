В Киеве увеличили финансирование учреждений здравоохранения

КИЕВ. 26 марта. УНН. Киевсовет внес сегодня срочные изменения в столичный бюджет для направления средств на финансирование здравоохранения и транспорта. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с уменьшением доходов бюджета, Киевсовет вынужден уменьшить капитальные вложения и перегруппировать другие расходы на те цели, которые являются приоритетом настоящего, а именно: доплаты медикам и работникам транспортной отрасли. Так, часть бюджетных назначений и имеющиеся остатки средств на начало года направят на учреждения здравоохранения - в сумме почти 894 млн грн, финансовую поддержку коммунальных предприятий "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" - 706,8 млн грн, компенсацию льготного проезда - 295,8 млн грн, увеличение резервного фонда - 98,5 млн грн ", - сказал Поворозник.

Он также отметил, что принятие Закона Украины от 17 марта 2020 № 533-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"приводит к уменьшению доходной части столичной бюджета на 1 615,8 млн грн.

В частности, в общем фонде уменьшено на 1 394,4 млн грн грн: налог на прибыль, рентная плата за специальное использование воды, плата за землю и налог на недвижимое имущество.

Также в специальном фонде доходы уменьшены более чем 221 млн грн, в том числе: дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть имущество Автономной Республики Крым, поступления средств долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта и целевые фонды.

Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.