Коболев рассказал о рисках для Нафтогаза во время пандемии коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. Потеря ликвидности не представляет угрозы для НАК "Нафтогаз Украины" на фоне пандемии коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"У нас есть проект нашего финансового плана, который был рассчитан с точки зрения максимальной кризисной ситуации. Он говорит о том, что у нас может быть временная потеря ликвидности, которая будет продиктована тем, что мы получаем от определенных категорий потребителей деньги позже, чем могли получить до этого", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о возможных потерях Нафтогаза в период пандемии.

В то же время он заявил, что Нафтогаз был неплохо подготовлен к ситуации, потому что еще с прошлого года ожидал падения цены на газ, экономил средства, не вкладывал средства в проекты, которые будут реализованы только при высокой цене на газ, в частности в добычу.

"Мы готовились, поэтому финансово Нафтогаз подготовлен. Мы сможем пока профинансировать эту разницу, и я думаю, что ближайшие 3-4 месяца для нашей ликвидности это не будет представлять существенной угрозы", - сказал глава компании.

Напомним, директор дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрей Фаворов получил отрицательный результат теста на коронавирус.