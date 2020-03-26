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Коболев сообщил, не пострадает ли транзит газа через Украину из-за коронавируса

Коболев сообщил, не пострадает ли транзит газа через Украину из-за коронавируса

Андрей Коболев

КИЕВ. 26 марта. УНН. Даже в условиях меньшей поставки газа Газпромом в Европу по территории Украины во время пандемии коронавируса, платить Украине будут ту стоимость, которая была изначально забронирована. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Так, его спросили, не пострадает ли транзит через угрозу в связи с коронавирусом.

"Здесь так же есть положительная новость: в новом контракте, который был подписан между Нафтогазом и Газпромом учтено условие ship or pay, и сейчас мы действительно видим, что из-за кризиса в Европе, из-за меньшего потребления Газпром прокачивает меньше газа существенно, чем прокачки в прошлом году", - ответил Коболев.

Европа, по словам главы Нафтогаза, пока так же является перенасыщенной газом.

"Но это не уменьшает доходы Нафтогаза, и соответственно независимого Оператора ГТС, который является исполнительным этих услуг для нас в отношениях с Газпромом. Условие ship or pay предусматривает, что сколько бы Газпром не качал, платит он все равно ту стоимость, которая была изначально забронирована", - добавил он.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлила контракт с главой НАК Андреем Коболев еще на 4 года - до 22 марта 2024 года.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Нафтогаз, Коронавирус
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