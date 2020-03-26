В ОП обратились к крымчанам в связи с распространением коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. Крымчанам порекомендовали соблюдать гигиену, оставаться дома и в случае необходимости обращаться в Представительство Президента Украины в АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности — переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативную информацию о коронавирусе можно получить из официальных страниц Минздрава, Кабинета Министров и Офиса Президента Украины.

“Актуальная информация по позициям и действий государственных органов власти на защиту и поддержку связей с нашими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства Президента Украины в АР Крым, его страницах в Facebook, Twitter и в Telegram-канале”, — добавляется в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.