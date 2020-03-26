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В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. В оккупированном Крыму все плановые операции и приемы у врачей отменены до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сказала российский вице-премьер, министр труда и соцзащиты аннексированного Крыма Елена Романовская, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

“Прекращаются все плановые приемы и плановые операции. Наши больницы работают только на экстренную помощь. Только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы”, — сказала министр.

Она обратилась к жителям с просьбой “не бежать в опустевшие поликлиники”.

“Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас приостановлены профосмотры и диспансеризация и поэтому освободились врачи поликлиник. Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу дома с теми, кому нужна экстренная помощь”, — подчеркнула Романовская.

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В Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим “повышенной готовности”.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Коронавирус, аннексия Крыма
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